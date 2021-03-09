Aliağa Petkimspor'da hedef mutlak galibiyet
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Aliağa Petkimspor'da hedef mutlak galibiyet

09.03.2021 12:06 | Son Güncelleme: 09.03.2021 12:11
Aliağa Petkimspor'da hedef mutlak galibiyet

Aliağa Petkimspor, ING Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Lokman Hekim Fethiye Belediye Spor'u evinde konuk edecek.

Aliağa Petkimspor, ING Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Lokman Hekim Fethiye Belediye Spor'u evinde konuk edecek. Karşılaşma, 13 Mart 2021 Cumartesi günü saat 13.00'te Aliağa Belediyesi Spor Salonu'nda oynanacak.

Aliağa Petkimspor, Lokman Hekim Fethiye Belediye Spor'u ağırlamaya hazırlanıyor. Karşılaşmanın hazırlıklarını Başantrenör Kestutis Kemzura yönetiminde sürdüren Aliağa Petkimspor, mutlak galibiyet hedefine kilitlendi. Seri galibiyetlerle puan tablosunda üst sıralara yükselmek isteyen Aliağa Petkimspor, ligde 32 puanla 10. sırada yer alırken, Lokman Hekim Fethiye Belediye Spor 20 puanla 16. sırada bulunuyor.

İki ekip arasındaki mücadele 13 Mart Cumartesi günü saat 13.00'te Aliağa Belediyesi Spor Salonu'nda oynanacak. - İZMİR

Aliağa Petkimspor'da hedef mutlak galibiyet
Aliağa Petkimspor'da hedef mutlak galibiyet

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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