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Aliağa Petkimspor'da Can Sevim dönemi sona erdi

Aliağa Petkimspor'da Can Sevim dönemi sona erdi
AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'da başantrenör Can Sevim'le yollar ayrıldı.

ALİAĞA, İZMİR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'da başantrenör Can Sevim'le yollar ayrıldı.

Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, Can Sevim'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.

Sevim'e katkılarından dolayı teşekkür edildiği açıklamada, kariyerinde başarılar dileğinde bulunuldu.

İzmir temsilcisi, ligde 14 maçta 2 galibiyet almıştı.

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

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