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Aliağa Petkimspor'da 9 pozitif vaka

Aliağa Petkimspor'da 9 pozitif vaka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aliağa Petkimspor, 6'sı basketbolcu olmak üzere 9 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

ALİAĞA, İZMİR (İHA) - Aliağa Petkimspor, 6'sı basketbolcu olmak üzere 9 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

ING Basketbol Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'da korona virüs şoku yaşanıyor. İzmir temsilcisi takımda görülen semptomlar üzerine Covid-19 PCR testi yapıldığını ve neticesinde 6'sı basketbolcu, 2'si salon personeli ve 1'i teknik heyet üyesi olmak üzere 9 kişinin testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. Petkimspor, sosyal medyada hesaplarından yaptığı açıklamayla testi pozitif çıkan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçlerine başlandığını belirterek, "Takım arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" mesajını paylaştı.

(İsmail Hakkı Ergün - Salih Yılmazsoy/İHA)

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