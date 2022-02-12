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Aliağa Petkimspor çıkış arıyor

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Aliağa Petkimspor çıkış arıyor

ING Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Türk Telekom Spor'a 75-70 yenilerek 20'nci maçında 17'nci mağlubiyetini alan son sıradaki Aliağa Petkimspor yarın evinde bir basamak üzerinde yer alan Büyükçekmece Basketbol ile karşı karşıya gelecek.

ALİAĞA, İZMİR (DHA) -

ING Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Türk Telekom Spor'a 75-70 yenilerek 20'nci maçında 17'nci mağlubiyetini alan son sıradaki Aliağa Petkimspor yarın evinde bir basamak üzerinde yer alan Büyükçekmece Basketbol ile karşı karşıya gelecek. Enka Spor Salonu'nda oynanacak 21'inci hafta mücadelesi saat 13.00'te başlayacak. İlk yarıda rakibine deplasmanda 81-66 mağlup olan Petkimspor bu kez seyircisinin desteğiyle galip gelen taraf olmayı hedefliyor.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı - Spor

Basketbol Süper Ligi, Türk Telekom, basketbol, Aliağa, Spor, Haberler

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