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Aliağa Petkimspor, Beşiktaş deplasmanında

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Aliağa Petkimspor, Beşiktaş deplasmanında

ING Basketbol Süper Ligi'nde son olarak evinde Tofaş'a 91-83 mağlup olan son sıradaki Aliağa Petkimspor, yarın 15'inci hafta erteleme maçında deplasmanda Beşiktaş Icrypex ile karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - ING Basketbol Süper Ligi'nde son olarak evinde Tofaş'a 91-83 mağlup olan son sıradaki Aliağa Petkimspor, yarın 15'inci hafta erteleme maçında deplasmanda Beşiktaş Icrypex ile karşılaşacak. Akatlar Spor ve Kültürk Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Oynadığı 18 maçta sadece 3 galibiyet alabilen İzmir temsilcisi, 17 karşılaşmada 8 galibiyeti bulunan Beşiktaş'ı yenerek moral bulmayı hedefliyor.


Demirören Haber Ajansı - Spor

Basketbol Süper Ligi, Beşiktaş, Aliağa, Tofaş, Spor, Haber

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