Aliağa Petkimspor, Beşiktaş deplasmanında

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - ING Basketbol Süper Ligi'nde son olarak evinde Tofaş'a 91-83 mağlup olan son sıradaki Aliağa Petkimspor, yarın 15'inci hafta erteleme maçında deplasmanda Beşiktaş Icrypex ile karşılaşacak. Akatlar Spor ve Kültürk Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Oynadığı 18 maçta sadece 3 galibiyet alabilen İzmir temsilcisi, 17 karşılaşmada 8 galibiyeti bulunan Beşiktaş'ı yenerek moral bulmayı hedefliyor.

Demirören Haber Ajansı - Spor