Aliağa Petkimspor Başantrenörü Kestutis Kemzura, Basketbol Süper Ligi'ndeki sezonlarını değerlendirdi Açıklaması
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Aliağa Petkimspor Başantrenörü Kestutis Kemzura, Basketbol Süper Ligi'ndeki sezonlarını değerlendirdi Açıklaması

Aliağa Petkimspor Başantrenörü Kestutis Kemzura, Basketbol Süper Ligi'ndeki sezonlarını değerlendirdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi 30. hafta erteleme maçında deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 91-85 yenerek ligde kalmayı başaran Aliağa Petkimspor'un başantrenörü Kestutis Kemzura, "Bir sezonumuz daha olacak bu ligde, umarım daha iyi bir performans sergileyeceğiz.

ING Basketbol Süper Ligi 30. hafta erteleme maçında deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 91-85 yenerek ligde kalmayı başaran Aliağa Petkimspor'un başantrenörü Kestutis Kemzura, "Bir sezonumuz daha olacak bu ligde, umarım daha iyi bir performans sergileyeceğiz." dedi.

Kemzura, yaptığı açıklamada, Bahçeşehir Koleji maçında hatalarına rağmen maçı kazanarak ligde kaldıklarını belirtti.

Bunu başardıklarını için mutlu olduklarını bildiren Kemzura, şunları kaydetti:

"Oyuncularımı tebrik ediyorum. Sakatlıklarına rağmen oynayan oyuncularım kalplerini gösterdiler. Sezonun başında umduğumuz yerde değiliz. Yine de çok çok kötü bir sezon diyemeyiz. Çok iyi oynadığımız maçlar, aldığımız iyi sonuçlar vardı ama şanssızlıklar yaşadık. Bir sezonumuz daha olacak Süper Lig'de umarım daha iyi bir performans sergileyeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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