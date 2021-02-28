Aliağa Petkimspor Başantrenörü Kestutis Kemzura, OGM Ormanspor maçını değerlendirdi Açıklaması

ING Basketbol Süper Ligi'nde OGM Ormanspor'u 83-76 mağlup eden Aliağa Petkimspor'un başantrenörü Kestutis Kemzura, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını ancak bazı şeyleri düzeltmeleri gerektiğini bildirdi.

ING Basketbol Süper Ligi'nde OGM Ormanspor'u 83-76 mağlup eden Aliağa Petkimspor'un başantrenörü Kestutis Kemzura, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını ancak bazı şeyleri düzeltmeleri gerektiğini bildirdi.

Kemzura, yaptığı açıklamada, OGM Ormanspor maçına yoğun çalıştıklarını, karşılaşma sonundaki neticenin sevindirici olduğunu kaydetti.

Oyuncularını tebrik eden Kemzura, şöyle konuştu:

"Özellikle ikinci periyotta ortaya koyduğumuz iyi oyun farkı oluşturdu. Harcadığımız pozisyonlar yüzünden maçı zamanında bitiremedik. Son bölümde yaptığımız hatalara rağmen şans yanımızdaydı. İyi savunma yaptık, ribauntlara odaklandık ve önemli atışları isabete dönüştürdük. Galibiyetten dolayı mutluyuz ama bazı şeyleri düzeltmemiz lazım."

Ligde 22. maçında 9. galibiyetini alan Aliağa Petkimspor, 6 Mart Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş Icrypex ile karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz