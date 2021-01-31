Aliağa Petkimspor Başantrenörü Kestutis Kemzura: "Acı bir mağlubiyet daha aldık"
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Aliağa Petkimspor Başantrenörü Kestutis Kemzura: "Acı bir mağlubiyet daha aldık"

31.01.2021 09:27 | Son Güncelleme: 31.01.2021 09:30
Aliağa Petkimspor Başantrenörü Kestutis Kemzura:

ING Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda Frutti Extra Bursaspor'a 95-89 mağlup olan Aliağa Petkimspor'un başantrenrörü Kestutis Kemzura, "Acı bir mağlubiyet daha aldık.

ING Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda Frutti Extra Bursaspor'a 95-89 mağlup olan Aliağa Petkimspor'un başantrenrörü Kestutis Kemzura, "Acı bir mağlubiyet daha aldık." dedi.

Kemzura, yaptığı açıklamada, dünkü karşılaşmada iyi bir oyun ortaya koyan rakiplerini tebrik etti. Bursaspor'un zor şutlarda isabet bulduğunu ve topu iyi paylaştığını bildiren Kemzura, şunları kaydetti:

"Acı bir mağlubiyet daha aldık. Bazı bölümlerde mental olarak savunmada bir çok hata yaptık ve onlara çok fazla açık alan bıraktık. İkinci yarıda değişiklikler yapmaya çalışarak oyuna döndük ama buna rağmen iyi şut fırsatları ve isabetleri atışlar bulamayarak kaybettik. Rakibimizi galibiyetinden dolayı tebrik ederim."

Ligde 18. maçında üst üste dördüncü, toplamda 12. yenilgisini alan Aliağa Petkimspor, 1 haftada 3 maça çıkacak.

İzmir temsilcisi 3 Şubat Çarşamba günü 13. hafta erteleme maçında Darüşşafaka Tekfen'i konuk ettikten sonra 7 Şubat Pazar günü Fenerbahçe Beko ile yine İzmir'de karşılaşacak ve 10 Şubat Çarşamba günü Galatasaray'a konuk olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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