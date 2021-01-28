Aliağa Petkimspor Başantrenörü Kemzura: "TOFAŞ gibi takımlara karşı konsantrasyonunuzu kaybetmemelisiniz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Aliağa Petkimspor Başantrenörü Kemzura: "TOFAŞ gibi takımlara karşı konsantrasyonunuzu kaybetmemelisiniz"

28.01.2021 13:35 | Son Güncelleme: 28.01.2021 13:38
Aliağa Petkimspor Başantrenörü Kemzura:

ING Basketbol Süper Ligi 12. hafta erteleme maçında konuk olduğu TOFAŞ'a 88-80 yenilen Aliağa Petkimspor'un başantrenörü Kestutis Kemzura, "TOFAŞ gibi takımlara karşı konsantrasyonunuzu kaybetmemelisiniz.

ING Basketbol Süper Ligi 12. hafta erteleme maçında konuk olduğu TOFAŞ'a 88-80 yenilen Aliağa Petkimspor'un başantrenörü Kestutis Kemzura, "TOFAŞ gibi takımlara karşı konsantrasyonunuzu kaybetmemelisiniz." dedi.

Kemzura, yaptığı açıklamada, TOFAŞ karşılaşmasının fiziksel temasın çok yoğun olduğu bir mücadele olduğunu belirtti.

İlk 3 periyotta oyunda kalıp, kontrolü sağladıklarını bildiren Kemzura, şunları kaydetti:

"Son çeyreğin başlangıcında hücumda organize olamadık ve TOFAŞ'ın fiziksel oyununa doğru şekilde cevap veremedik. Ayrıca başarılı şutlar buldular. Oyun planımız gereği bazı alanlarda şut riske etmemiz gerekti ama Tarık Phillip'i savunma konusunda daha iyi iş çıkarmalıydık. Doğrusunu söylemek gerekirse o iyi bir oyuncu ve skorer. TOFAŞ gibi takımlara karşı maçın başından sonuna dek konsantrasyonunuzu ve fiziksel gücünüzü kaybetmemelisiniz. 30 dakika boyunca oynadığımız iyi basketbol yeterli olmadı."

İzmir temsilcisi, 19. haftada 30 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Frutti Extra Bursaspor'la karşılaştıktan sonra, 3 Şubat Çarşamba günü 13. haftadan ertelenen müsabakada Darüşşafaka Tekfen'i konuk edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Selçuk Özdağ Muharrem İnce Enis Berberoğlu
Magazin Cemal Hünal Guy Ritchie Hande Erçel Tuba Büyüküstün
Spor Arda Turan Fatih Terim Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Ömer Ali Şahiner
Tüm Haberler Kar Ankara Aralık Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aliağa Petkimspor Başantrenörü Kemzura: "TOFAŞ gibi takımlara karşı konsantrasyonunuzu kaybetmemelisiniz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 13:42:51. #1.15#
title