Aliağa Petkimspor Başantrenörü Kemzura: "Beşiktaş karşısında daha iyi savunma yapabilirdik"

ING Basketbol Süper Ligi'nde konuk olduğu Beşiktaş Icrypex'e 96-94 yenilen Aliağa Petkimspor'un başantrenörü Kestutis Kemzura, kazanmayı hak ettiklerini ancak bunu başaramadıklarını belirtti.

ING Basketbol Süper Ligi'nde konuk olduğu Beşiktaş Icrypex'e 96-94 yenilen Aliağa Petkimspor'un başantrenörü Kestutis Kemzura, kazanmayı hak ettiklerini ancak bunu başaramadıklarını belirtti.

Kemzura, yaptığı açıklamada, dün takım olarak iyi oynadıklarını dile getirdi.

Bazı şeyleri daha iyi yapmaları gerektiğini vurgulayan Kemzura, şunları kaydetti:

"Beşiktaş karşısında daha iyi savunma yapabilirdik. Top kayıplarını azaltabilirdik. Maçın sonunda istediğimiz noktadaydık fakat bir pozisyonda onlar iyi hücum etti. Üç tane 3 sayılık atış ve Blackmon'un inanılmaz bir atışı vardı. Savunma oradaydı, çok zor bir atış kullandı. Bence kazanmayı hak ettik ama maalesef sonuç öyle olmadı."

Ligdeki 23. maçında 14. yenilgisini alan İzmir temsilcisi, 13 Mart Cumartesi günü Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'u konuk edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz