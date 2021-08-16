Aliağa Petkimspor, ABD'li basketbolcu Demitrius Conger'i transfer etti
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Aliağa Petkimspor, ABD'li basketbolcu Demitrius Conger'i transfer etti

Aliağa Petkimspor, ABD'li basketbolcu Demitrius Conger'i transfer etti
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, ABD'li forvet Demitrius Conger'le anlaştı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, ABD'li forvet Demitrius Conger'le anlaştı.

Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, Conger'le sözleşme imzalandığı belirtildi.

Geçen sezon Alman ekibi Ratiopharm Ulm takımında forma giyen 31 yaşındaki oyuncu, daha önce Dominik Cumhuriyeti, Yunanistan, İtalya, İsrail, Avustralya, İspanya ve Fransa liglerinde de mücadele etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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