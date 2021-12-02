Aliağa Petkimspor'a iki takviye

ALİAĞA, İZMİR (İHA) - ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden İzmir temsilcisi Aliağa Petkimspor, Sean Armand ile Hakan Sayılı'yı kadrosuna kattı.

Aliağa Petkimspor, iki transfer haberinin bilgisini paylaştı. Sezona İspanya Süper Ligi takımlarından Baloncesto Fuenlabrada'da başlayan 1991 doğumlu Sean Armand ile Beşiktaş Icrypex'den Hakan Sayılı ile anlaştıklarını belirtti.

Türkiye'de daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Bahçeşehir Koleji ve Gaziantep Basketbol formalarını giyen ABD'li şutör oyun kurucu Sean Armand, ACB'de 11.0 sayı, 2.4 ribaund, 2.6 asist, 1.3 top çalma ortalamaları tutturdu. Sezona Beşiktaş Icrypex'te başlayan 2,03 metre boyundaki 2000 doğumlu milli forvet Hakan Sayılı ise kariyerine 2016-2017 sezonunda Bandırma Kırmızı'da başladı. - İZMİR

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İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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