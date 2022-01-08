Aliağa Petkimspor: 91-79

SALON: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli (xx), Ziya Özorhon (xx), Ali Köseoğlu (xx)

ING Basketbol Süper Ligi'nde 16'ncı hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka evinde çıktığı İzmir derbisinde Aliağa Petkimspor'u maçın ikinci yarısındaki etkili oyunuyla 91-79 mağlup etti. Aliağa Petkimspor'da 32 sayı üreten Hamilton mağlubiyete engel olamazken, Karşıyaka adına 27 sayı bulan Colson galibiyetin mimarı oldu. Bu sonuçla ev sahibi ekip 11'inci galibiyetini, son sıradaki konuk takım 13'üncü yenilgisini aldı.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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