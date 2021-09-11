Aliağa Petkimspor: 73-72

ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi Ege'nin ligdeki 3 temsilcisi arasında düzenlenen Ege Cup'ı kazanan ekip son gün ev sahibi Aliağa Petkimspor'u 73-72 mağlup eden Pınar Karşıyaka oldu. Aliağa Belediyesi Spor Salonu'nda oynanan turnuvada Karşıyaka maça Taylor, Yunus, Colson, Burak Can, Semih ilk 5'iyle, Petkimspor ise Conger, Foreman, Planinic, Browne, Aldridge ilk 5'iyle çıktı.

Maçın ilk periyodu 20-21, ilk yarısı 42-34, üçüncü periyodu ise 55-57 sonuçlandı. Kaf-Kaf'ta yeni transferlerden Colson 15, Mitchell 14 sayıyla galibiyete katkı yaparken, Blackmon forma giymedi. Petkim'de ise yeni yabancılardan Foreman 33 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Organizasyonda dün de Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'i 92-77 yenen Karşıyaka, 2 maçta 2 galibiyetle Ege Cup'ın sahibi oldu.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri