Aliağa Petkimspor, 4 genç basketbolcusuyla sözleşme imzaladı
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Aliağa Petkimspor, 4 genç basketbolcusuyla sözleşme imzaladı

Aliağa Petkimspor, 4 genç basketbolcusuyla sözleşme imzaladı
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, altyapısından 4 oyuncusunu profesyonel yaptı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, altyapısından 4 oyuncusunu profesyonel yaptı.

Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, Yiğit Karalar, Akkan Atasoy, Fatih Bardak ve Gökay Hacıoğlu ile profesyonel sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Bugünle birlikte geleceği de inşa etmeye devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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