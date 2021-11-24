Aliağa Petkimpsor'da Demitrius Conger takımdan ayrıldı
AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, ABD'li forvet Demitrius Conger'le yollarını ayırdı.
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, ABD'li forvet Demitrius Conger'le yollarını ayırdı.
Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, 2021-2022 sezonu öncesi takıma katılan Conger'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtilip, kendisine basketbol kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.
Conger, bu sezon ligde çıktığı 8 müsabakada 8,38 sayı, 4,63 ribaund ve 2,13 asist ortalamaları yakaladı.
AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri
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