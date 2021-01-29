Aliağa Petkim Bursa virajında
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Aliağa Petkim Bursa virajında

29.01.2021 10:37 | Son Güncelleme: 29.01.2021 10:44
Aliağa Petkim Bursa virajında

ING Basketbol Süper Ligi'nde son olarak evinde Pınar Karşıyaka'ya 85-75 mağlup olan 14'üncü sıradaki Aliağa Petkimspor, yarın deplasmanda 12'nci basamaktaki Frutti Extra Bursaspor'la karşı karşıya gelecek.

ING Basketbol Süper Ligi'nde son olarak evinde Pınar Karşıyaka'ya 85-75 mağlup olan 14'üncü sıradaki Aliağa Petkimspor, yarın deplasmanda 12'nci basamaktaki Frutti Extra Bursaspor'la karşı karşıya gelecek. Tofaş Spor Salonu'ndaki mücadala saat 13.00'te başlayacak. Sezonun ilk yarısında Bursaspor'u evinde 108-80 mağlup eden Petkimspor, rakibini bir kez daha dize getirerek üst sıralara yükselmeyi hedefliyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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