Aliağa pazaryerlerinde Covid-19 denetimi

Aliağa Kaymakamlığı ile Aliağa Belediyesi iş birliğinde ilçe genelinde kurulan pazaryerlerinde korona virüs denetimi gerçekleştirildi.

Aliağa Kaymakamlığı ile Aliağa Belediyesi iş birliğinde ilçe genelinde kurulan pazaryerlerinde korona virüs denetimi gerçekleştirildi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında pazaryerlerinde yapılan denetimlere Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Aliağa Belediyesi Personel Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmedali Özkurt, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Rıfkı Kulaksız, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Tahir Acar, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Özkan Orhun, Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Pazaryerlerinde oluşabilecek yoğunluğu önlemek amacıyla Aliağa Belediyesi zabıta ekipleri ile emniyet ekipleri kontrollü girişlere izin verirken, vatandaşlar HES kodu sorgulamasının ardından pazaryerine alındı. Tezgahlar arasında en az 3 metre mesafe kuralı uygulandı. Pazaryeri girişinde hijyen için el dezenfektan üniteleri bulunduruldu. Zabıta ekipleri sık sık yaptığı anonslarla vatandaşlara maske ve mesafe hatırlatması yaptı.

Tam kapanma sürecinin ülke genelinde olduğu gibi Aliağa'da da olumlu sonuçlar verdiğini belirten Aliağa İlçe Sağlık Müdürü Dr. Özkan Orhun, "Aliağa'da vaka sayılarında önemli düşüşler var. Vatandaşlarımızın tedbirlere uymaya devam etmelerini istiyoruz" dedi.

İlçe protokolü ile tek tek tezgahları gezen Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman ise pazarcılar ve vatandaşlarla yaptığı kısa sohbetlerde pandemi kurallarına harfiyen uyulması gerektiğini ve alınan tedbirlerin Aliağa'da olumlu sonuçlar doğurduğunu söyledi. Aliağa pazarının Covid-19 tedbirleri kapsamında başarılı bir şekilde kurulduğunu da ifade eden Ömer Karaman, "Aliağa'da vaka sayısı 100'lerden 10'a kadar düştü. Kurallara uyan Aliağa halkına çok teşekkür ediyorum" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı