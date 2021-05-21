Aliağa pazarı korona virüsü önlemleriyle kuruldu
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Aliağa pazarı korona virüsü önlemleriyle kuruldu

Aliağa pazarı korona virüsü önlemleriyle kuruldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'in Aliağa ilçesinde, Atatürk Mahallesi kapalı pazar yerinde hizmet veren Aliağa cumartesi pazarı, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bir gün geriye çekilirken, kurulan pazarda yoğun tedbirler alındı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde, Atatürk Mahallesi kapalı pazar yerinde hizmet veren Aliağa cumartesi pazarı, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bir gün geriye çekilirken, kurulan pazarda yoğun tedbirler alındı.

Aliağa cumartesi pazarının, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cuma günü kurulacağı açıklanmıştı. Alınan kararın ardından pazar, korona virüsü önlemleriyle kuruldu. Korona virüsü tedbirleri çerçevesinde kurulan pazar yerinde Aliağa Belediyesi zabıta ekipleri, sık sık denetimlerde bulundu. Esnafa ve vatandaşlara, korona virüsü kurallarına uymaları konusunda sık sık anonslar yapıldı.

Aliağa cumartesi pazarının 1 Haziran'a kadar cuma günleri kurulacağını belirten Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Tahir Acar, "Bu hafta ürün satışında her hangi bir kısıtlama bulunmadığından hem alt katı hem de üst katı tamamen açtık. Sabahın erken saatlerinde pazar yerine gelen pazarcı esnafına HES kodu sorgulaması yaptık. Gün boyu giriş ve çıkışlarda Covid-19 ile ilgili önlemlerimizi aldık. Maske, mesafe, fiyat etiketi ve yüksek sesle satışla ilgili denetimlerimizi aralıksız gerçekleştiriyoruz" dedi. - İZMİR

Aliağa pazarı korona virüsü önlemleriyle kuruldu
Aliağa pazarı korona virüsü önlemleriyle kuruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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