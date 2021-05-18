Aliağa pazarı, Helvacı pazarı ve Yeni Şakran pazarı cuma günleri kurulacak
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Aliağa pazarı, Helvacı pazarı ve Yeni Şakran pazarı cuma günleri kurulacak

Aliağa pazarı, Helvacı pazarı ve Yeni Şakran pazarı cuma günleri kurulacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'in Aliağa ilçesindeki Atatürk Mahallesi kapalı pazar yerinde, cumartesi günleri kurulan pazarın 1 Haziran tarihine kadar uygulanacak olan hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cuma günleri kurulacağı ifade edildi.

İzmir'in Aliağa ilçesindeki Atatürk Mahallesi kapalı pazar yerinde, cumartesi günleri kurulan pazarın 1 Haziran tarihine kadar uygulanacak olan hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cuma günleri kurulacağı ifade edildi.

Atatürk Mahallesi Kapalı Pazar Yerinde, cumartesi günleri kurulan pazarın sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cuma günleri kurulacağı ifade edildi. Yeni Mahalle kapalı pazarı mevcut günü olan 19 Mayıs Çarşamba günü, Helvacı kapalı pazarı ile Yeni Şakran pazarının da yine cuma günleri hizmet vermeye devam edeceği aktarılırken, tüm pazar yerleri 07.00 – 19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek.

Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar yerlerinde gün boyu Covid-19 denetimlerini sürdürecek. Hem vatandaşa hem de esnafa maske ve sosyal mesafe kuralları anonslarla hatırlatılacak. Pazarcı esnafı pazar alanına HES kodu sorgulamasının ardından alınacak. Pazar tezgahları arasında da yine 3 metre mesafe kuralı uygulanacak. Maskesiz girişlere izin verilmeyecek denetimlerde, pazar yeri girişlerinde Aliağa Belediyesi el dezenfektan üniteleri de her zamanki gibi hazır bulundurulacak. - İZMİR

Aliağa pazarı, Helvacı pazarı ve Yeni Şakran pazarı cuma günleri kurulacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Aliağa pazarı, Helvacı pazarı ve Yeni Şakran pazarı cuma günleri kurulacak - Haberler
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