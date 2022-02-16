Aliağa'nın Mini Voleybolcuları Başarılarına Yenisi Ekledi

ALİAĞA, İZMİR (Bültenler) - Katıldıkları turnuvalardan derece ile dönen filenin mini sultanları Türkiye Voleybol Federasyonu'nun düzenlediği İzmir Mini Voleybol Ligi'ne katıldı. Aliağa Belediyesi Demirspor Kulübü adına yarışan mini voleybolcular, iki takım halinde katıldıkları gruplardan çıkarak İzmir Şampiyonası için play off'a katılma hakkı kazandı.

ALİAĞA BELEDİYESİ SPOR OKULLARI VOLEYBOL EĞİTMENİ AYÇA KOCABAŞ: "TÜM OYUNCULARIMI TEBRİK EDİYORUM"

Aliağa'yı başarı ile temsil etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Aliağa Belediyesi Spor Okulları Voleybol Eğitmeni Ayça Kocabaş, " Aliağa Belediyesi Demirspor Kulübü olarak mini voleybol ligine iki takım olarak katıldık. Farklı gruplarda yer alan takımlarımız kendi gruplarında birinci ve ikinci olarak çıkmayı başardı. Gruplardan çıkarak mart ayında başlayacak olan play off müsabakalarına katılma hakkı kazandık. İzmir Şampiyonluğu için çalışmalarımız aksatmadan sürdürüyoruz. Gösterdikleri başarı ve özveriden ötürü tüm oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.

Voleybol antrenmanlarına haftanın beş günü devam ettiklerini belirten Aliağa Belediyesi Demirspor Yöneticisi Uğur Uzun, Voleybol takımı olarak hedefimiz üst gruplarda başarılı olarak Aliağa'yı en iyi şekilde temsil etmek. Aynı zamanda güreş branşında son katıldığımız müsabakalarda aldığımız 5 madalya ile yoğun çalışmalarımızın karşılığını alıyoruz. Spora ve sporcuya verdiği destekten ötürü Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar başta olmak üzere başarılarda emeği olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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