Aliağa'nın dört bir yanına bahar geldi

Ağaçlandırma, peyzaj ve çiçeklendirme çalışmalarıyla kentin çehresini değiştiren Aliağa Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl muhtelif noktalara diktiği Mezem Çiçekleri açmaya başladı.

Kente bahar havası yaşatan ve Acem Halısı adıyla da bilinen Mezemler mor renkleriyle kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Aliağa Belediyesi park, bahçe, kavşak, meydan ve yol kenarlarını rengarenk çiçeklerle süslemeye devam ediyor. Yılın her dönemi Aliağa'nın birçok noktasını mevsimine özgü farklı türlerden binlerce mevsimlik çiçekle donatan Belediye, cadde, sokak ve parklara baharın renkleriyle yeniden hayat veriyor. Rengarenk görüntüleriyle baharın coşkusunu yaşatan çiçekler görenlerde hayranlık uyandırırken yeni yeni açmaya başlayan Mezemler mor renkleriyle ilgi çekiyor.

Aliağa'nın cadde ve sokaklarını rengarenk çiçeklerle donatmaya devam ettiklerini belirten Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Adil Çağlar, "Yeni Mahalle Abdi İpekçi Caddesi, Siteler Mahallesi İstasyon Caddesi, Fatih Caddesi, 538 sokak başta olmak üzere belirli noktalara 2020 yılı içinde Mezem bitkisi diktik. Mezem çiçeği fazla su istemiyor, erozyonu önlüyor. Tüm bunlarla birlikte hoş görüntüsüyle Mayıs ayının geldiğini müjdeliyor. 2021 yılı içinde kent genelinde yapacağımız bitkilendirme ve çiçeklendirme çalışmalarıyla estetik görüntüyü artıracağız" dedi.

Kaynak: Bültenler