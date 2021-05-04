Aliağa'nın dört bir yanına bahar geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aliağa'nın dört bir yanına bahar geldi

Aliağa'nın dört bir yanına bahar geldi
Bültenler - Haberler | Güncel

Ağaçlandırma, peyzaj ve çiçeklendirme çalışmalarıyla kentin çehresini değiştiren Aliağa Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl muhtelif noktalara diktiği Mezem Çiçekleri açmaya başladı.

Kente bahar havası yaşatan ve Acem Halısı adıyla da bilinen Mezemler mor renkleriyle kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Aliağa Belediyesi park, bahçe, kavşak, meydan ve yol kenarlarını rengarenk çiçeklerle süslemeye devam ediyor. Yılın her dönemi Aliağa'nın birçok noktasını mevsimine özgü farklı türlerden binlerce mevsimlik çiçekle donatan Belediye, cadde, sokak ve parklara baharın renkleriyle yeniden hayat veriyor. Rengarenk görüntüleriyle baharın coşkusunu yaşatan çiçekler görenlerde hayranlık uyandırırken yeni yeni açmaya başlayan Mezemler mor renkleriyle ilgi çekiyor.

Aliağa'nın cadde ve sokaklarını rengarenk çiçeklerle donatmaya devam ettiklerini belirten Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Adil Çağlar, "Yeni Mahalle Abdi İpekçi Caddesi, Siteler Mahallesi İstasyon Caddesi, Fatih Caddesi, 538 sokak başta olmak üzere belirli noktalara 2020 yılı içinde Mezem bitkisi diktik. Mezem çiçeği fazla su istemiyor, erozyonu önlüyor. Tüm bunlarla birlikte hoş görüntüsüyle Mayıs ayının geldiğini müjdeliyor. 2021 yılı içinde kent genelinde yapacağımız bitkilendirme ve çiçeklendirme çalışmalarıyla estetik görüntüyü artıracağız" dedi.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Fahrettin Altun Antonio Guterres Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Yaşar Hande Erçel Burak Sergen Nesrin Cavadzade
Spor Fatih Terim Gökhan Töre Fırat Aydınus Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Aliağa'nın dört bir yanına bahar geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 15:28:54. #1.15#

title