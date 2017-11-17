Aliağa'nın Çiftliğine Kış Bakımı

İzmir'in Aliağa ilçesinde ilgi odağı haline gelen 'Aliağa'nın Çiftliği' kış bakımına alındı. Çiftlik içerisinde bulunan hayvan figürleri, kış bakımı nedeniyle belediye ekiplerince yerlerinden söküldü.



Aliağa Belediyesi tarafından canlı bitki kullanılarak Zeytinli Park içerisine yapılan ve çeşitli hayvan figürlerinin yer aldığı Aliağa'nın Çiftliği, kısa sürede tüm Aliağa halkının ilgi odağı oldu. Yaz aylarında ziyaretçi akınına uğrayan çiftlik, mevsim şartlarının değişiklik göstermeye başlamasıyla birlikte bakıma alındı. Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, bakım kapsamında çiftlik içerisinde bulunan hayvan figürlerini yerinden söktü.



İlçenin ismiyle de özdeşleşen Aliağa'nın Çiftliğinde; tavuk, horoz, ördek, koyun, keçi, İnek, at ve köpek gibi figürler yer alıyordu. Boyutları gerçeğe yakın hayvan figürlerinin yerlerinden kaldırılmasını özellikle çocuklar merakla takip etti. Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Harun Selim Tosun, bakım hakkında bilgi vererek, "Hayvan figürlerinde canlı bitki kullanılmasından dolayı Aliağa'nın Çiftliğini kış bakımına aldık. Yapacağımız bakım çalışmalarının ardından Aliağa Çiftliğini tekrar Aliağalıların hizmetine sunacağız" dedi. - İZMİR