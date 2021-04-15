Aliağa limanlarında elleçlenen konteyner ve yük miktarları arttı

Son yıllarda yapılan yatırımlarla gündeme gelen sanayi ve ticaret şehri İzmir'in Aliağa ilçesinde yılın ilk üç ayında limanlarda elleçlenen konteyner miktarı 328 bin TEU ile bir önceki yılın elleçleme miktarını geçti.

Son yıllarda yapılan yatırımlarla gündeme gelen sanayi ve ticaret şehri İzmir'in Aliağa ilçesinde yılın ilk üç ayında limanlarda elleçlenen konteyner miktarı 328 bin TEU ile bir önceki yılın elleçleme miktarını geçti.

Korona virüsü salgını nedeniyle dünyada ve Türkiye'de dış ticaret daralırken, denizyolu taşımacılığının önemi artmaya devam ediyor. İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesinin nisan ayı olağan meclis toplantısında, Aliağa ve Türkiye genelindeki limanlarda kaydedilen yılın ilk 3 ayındaki konteyner ve yük istatistiklerine değinildi. İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, "2021 yılının ilk 3 ayında Aliağa limanlarında elleçlenen konteyner miktarı, bir önceki yılın aynı dönemine oranla azda olsa artış göstererek 328 bin TEU olarak gerçekleşti. Bu dönemde Aliağa limanlarında elleçlenen yük miktarı 25,5 milyon groston olurken, netton olarak ise 15,5 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Türkiye toplamında ise 123 milyon netton olarak gerçekleşmiş, Aliağa yüzde 12,5 pay ile BOTAŞ'tan sonra çok az bir farkla 3. sırada yer almıştır. Aliağa limanlarına gelen gemi adedi sayısına baktığımızda bu yılın ocak, şubat ve mart dönemiyle geçen yılın aynı dönemine göre artış göstererek bin 339 olarak gerçekleşti. Türkiye geneline elleçlenen konteyner miktarı TEU bazlı olarak değerlendirdiğimizde ise 2021'in ilk üç ayının geçen yılın aynı dönemine oranla çok az bir artışla 3 milyon TEU olarak gerçekleşmiştir. Elleçlenen konteyner miktarında yüzde 10 pay ile Aliağa, Türkiye sıralamasında 5. sırada yer almıştır. Bu sonuçlara bakarak pandemi sürecinde olmamıza rağmen sektör olarak ekonomide ivmeyi yukarı taşımaya devam ediyoruz" dedi.

Şimşek, denizcilerin aşılanması gerektiğini de belirtti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı