Aliağa kurban pazarında hareketlilik arttı
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Aliağa kurban pazarında hareketlilik arttı

Aliağa kurban pazarında hareketlilik arttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Aliağa kurban pazarında hareketlilik arttı.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Aliağa kurban pazarında hareketlilik arttı.

Aliağa'daki Kurban pazarını ziyaret eden vatandaşlar en uygun fiyata en güzel kurbanlıkları arıyor. İstenilen bir kurbanlık bulununca da alıcı ile satıcı arasında kıyasıya pazarlıklar yapılıyor. Aliağa Belediyesi tarafından Yeni Mahalle mezarlık mevkiine kurulan 10 bin metrekarelik kurban satış alanında büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar alıcılarını bekliyor. Kurban pazarında hareketliliğin yavaş yavaş arttığını belirten besiciler her bütçeye uygun kurbanlık bulunduğu söyled. Kurbanlık satışlarının son günlere doğru daha da artabileceğini ifade eden besici Murat Karakuş, "Tatilinde etkisiyle satışlar biraz yavaş olsa da bayrama kadar satışların daha da artacağını düşünüyoruz. Fiyatlar diğer pazarlara göre uygun. Büyükbaş kurbanlıklar 20 bin ila 28 bin TL arasında, küçükbaş kurbanlıkların fiyatı ise bin 500 liradan 3 bin liraya kadar değişiyor. Son günlerde büyükbaş olmasa da küçükbaşların fiyatlarında düşüş olabiliyor. İnşallah herkesin malı tükenir, herkes evine sevinerek döner" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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