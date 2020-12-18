Aliağa Köy Pazarına ilgi büyük
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Aliağa Köy Pazarına ilgi büyük

18.12.2020 16:42 | Son Güncelleme: 18.12.2020 16:47
Aliağa Köy Pazarına ilgi büyük

Aliağa'nın köylerinde tarım ile uğraşan çiftçiler, doğal şartlarda yetiştirdiği ürünlerinin pazar yerinde satışını yapıyor.

Aliağa'nın köylerinde tarım ile uğraşan çiftçiler, doğal şartlarda yetiştirdiği ürünlerinin pazar yerinde satışını yapıyor. Katkısız ve doğal olarak yetiştirilen ürünlerin tezgahlarda yerini aldığı pazarda; Aliağa yöresine özgü tarhana, erişte, köy ekmeği, köy yumurtası, salça, ceviz, arı sütü, bal, polen, zeytin, zeytinyağı, mevsimlik sebze ve meyvelerin yanı sıra ısırgan otu, radika, kuzukulağı, karalahana, şevketi bostan gibi şifalı otlar da tezgahları süslüyor.

Aliağa Belediyesi Kapalı Pazar Yerinde yer alan yöresel ürünler pazarına vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Tarladan tezgaha aracısız ulaşan, üreticilerin tezgah kurarak satışını yaptığı organik ürünleri vatandaşlar tercih ediyor. Üreticiler, dağlardan topladıkları otları ve ürettikleri ürünleri pazarlayarak geçimini sağlıyor.

Aliağa Belediyesi Kapalı Pazar Yerinde kendilerine özel olarak ayrılan alanda satış yaptıklarını belirten üreticiler, kendilerinin yetiştirdiği ürünleri satmanın ayrı bir duygu olduğunu söyledi. Kadın üreticilerin ağırlıkta olduğu pazarda; genellikle tarhana, erişte, köy ekmeği, köy yumurtası, salça, ceviz, nar, bal, zeytin, zeytinyağı, ısırgan otu, radika, kuzukulağı, karalahana, şevketi bostan ve dağlardan toplanan otlar satılıyor. Üretici kadınlar, birçok zahmet çekerek ürettikleri ürünlerin satışını yapmanın kendilerine büyük bir mutluluk verdiğini dile getirdi.

Yöresel ürünlerin satışının yapıldığı alanda, Aliağa Bal Üreticileri Birliği'nin tezgahı da bulunuyor. Tezgahta; Güzelhisar, Karakuzu, Çıtak, Samurlu bölgelerinde üretilen balların satıldığını belirten Aliağa Bal Üreticileri Birliği Başkanı Bayram Karcı, burada üyelerin ürettiği arı sütü, bal, polen, propolis, arı ekmeği gibi organik ürünlerin Aliağa Belediyesi'nin katkılarıyla satışa sunulduğunu söyledi. - İZMİR

Aliağa Köy Pazarına ilgi büyük
Aliağa Köy Pazarına ilgi büyük

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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