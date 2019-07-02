İzmir'in Aliağa ilçesinde SOCAR'a ait, Petkim Limanı'nda demirli İtalyan bandıralı gemide meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangın nedeniyle Aliağa Kaymakamı Erhan Günay açıklamalarda bulundu.

İzmir'in Aliağa ilçesinde SOCAR'a ait, Petkim Limanı'nda demirli İtalyan bandıralı gemiye proplan yüklendiği sırada henüz belirlenemeye bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından gemide yangın çıktı. Meydana gelen olayda 15 İtalyan,1 Rumen vatandaşı ve 1 Petkim çalışanı yaralandı. Yaralılardan 1'i hayatını kaybederken, Aliağa Devlet Hastanesine gelerek yaralıların hakkında bilgi alan Aliağa Kaymakamı Erhan Günay yaşanan olay hakkında açıklamalarda bulundu.

Yangının kontrol altına alındığını ve tamamen söndürüldüğünü ifade eden Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, "Bu akşam 23.30 sıralarında Petkim 5 nolu limanda proplan yüklemeye gelen İtalya bandıralı gemide patlama meydana geldi. Patlama neticesinde İtalyan bandıralı gemide 15 İtalyan ve 1 Rumen uyruklu vatandaş yaralandı. Son gelen bilgilere göre 1 kişi hayatını kaybetti. Gemideki 15 kişi ve 1 tanede Petkim çalışanımız yaralı durumda, sağlık durumlar iyi. Bizde hastanede kendilerini ziyaret ettik. Herhangi bir sıkıntı yok. Aliağalı hemşehrilerimize geçmiş olsun" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA