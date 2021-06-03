Aliağa Kapalı Pazarı artık cumartesi günleri kurulacak

İzmir'in Aliağa ilçesinde, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cuma günü kurulan Atatürk Mahallesi'ndeki Aliağa Kapalı Pazarının, kısıtlamanın kaldırılması nedeniyle cumartesi kurulacağını bildirildi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cuma günü kurulan Atatürk Mahallesi'ndeki Aliağa Kapalı Pazarının, kısıtlamanın kaldırılması nedeniyle cumartesi kurulacağını bildirildi.

Aliağa ilçesi Atatürk Mahallesi'nde, kısıtlamalar nedeniyle cuma günü kurulan Aliağa Kapalı Pazarı, kısıtlamanın kaldırılmasıyla tekrar cumartesi gününe alındı. Bu kapsamda Aliağa Kapalı Pazarının, 5 Haziran 2021 Cumartesi günü Aliağalılara hizmet vereceği ifade edildi.

Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, pazar yerlerinde gün boyu korona virüsü denetimlerini sürdüreceği ifade edilirken, ekipler hem vatandaşlara hem de esnafa maske ve sosyal mesafe kurallarını anonslarla hatırlatacak. Öte yandan pazarcı esnafı pazar alanına, HES kodu sorgulamasının ardından alınacak ve pazar tezgahları arasında 3 metre mesafe kuralı uygulanacak. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı