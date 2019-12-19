Aliağa Gençlik Merkezinde yeni yıla özel kutlama
Aliağa Gençlik Merkezi, 2020 yılını spor, kültür ve sanat dolu eğlenceli etkinliklerle karşılayacak.
Aliağa Gençlik Merkezi, 2020 yılını spor, kültür ve sanat dolu eğlenceli etkinliklerle karşılayacak.
10 bin 522 metrekare kapalı alanda; sporu, kültürü ve sanatı tek çatı altında toplayarak Aliağalıların sosyal hayatına renk katan Aliağa Gençlik Merkezi, yeni yıla girerken birçok etkinliğe de ev sahipliği yapacak.
Bu kapsamda merkezde, 23-28 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek çocuklar için masal okuma etkinlikleri, şiir dinletisi, resim etkinliği, konserler, dans gösterileri, karaoke gecesi ve spor yarışmaları keyifli dakikalar yaşatacak. - İZMİR