Aliağa Gençlik Merkezinde yeni yıl kutlamaları başladı

24.12.2019 16:30 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:35

Hizmete açıldığı günden bugüne 7'den 77'ye tüm Aliağalıların buluşma adresi olan Aliağa Gençlik Merkezi, yeni yılı kültür, sanat ve sportif faaliyetlerle dolu etkinliklerle karşılıyor.



Etkinliklerin birinci gününde Aliağa Gençlik Merkezinin fuaye alanında gerçekleştirilen etkinlikler vatandaşlardan ilgi gördü. Aliağa'da faaliyet gösteren derneklerin açtıkları sergilerle el emeği göz nuru eserler görücüye çıkarken aynı anda organize edilen sanatsal etkinlikler de beğeniyle izlendi. Şair, seslendirmen ve program sunucusu Yunus Yeşilöz'ün seslendirdiği şiirler izleyenlerden sık sık alkış alırken Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV) resim kursiyerlerinin şövalye üzerinde yaptığı resimler de etkinliklere renk kattı. Yeni yıl etkinliklerinin parçası olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirten ASEV Resim Kurs Eğitmeni Tolga Tunç, "Yeni binamızda yılbaşı etkinlikleri ilk defa yapılıyor. Kursumuza yeni katılan öğrencilerimizle birlikte etkinliklere katılım gösterdik. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız resim konusunda acemi olsalar da ileri de başarılı olacaklarına inanıyorum" dedi.



Aliağa Gençlik Merkezinde yeni yıl kutlama programı şu etkinliklerle devam edecek;



24 Aralık Salı



15.00 – 16.00 Okul Öncesi Masal Okuma Etkinliği



19.00 – 20.00 Gitar Solo Konser



20.00 – 21.00 Ney Dinletisi



25 Aralık Çarşamba



15.00 – 16.00 Okul Öncesi Masal Okuma Etkinliği



18.00 Satranç Turnuvası



19.00 – 21.00 Halk Müziği Konseri



26 Aralık Perşembe



15.00 – 16.00 Okul Öncesi Masal Okuma Etkinliği



19.00 – 20.00 Latin Dansları (Minikler, Yetişkinler)



20.00 – 21.00 Keman – Gitar Enstrümantal Müzik Dinletisi



27 Aralık Cuma



15.00 – 16.00 Okul Öncesi Masal Okuma Etkinliği



19.00 – 21.00 Karaoke Gecesi



28 Aralık Cumartesi



15.00 – 16.00 Okul Öncesi Masal Okuma Etkinliği



18.00 – 18.30 Piyano (Mini Konser)



19.00 – 21.00 Spor Salonu Etkinlikleri (Bench Press Yarışması – Halat Çekme Yarışması – Plank Yarışması – Zumba) - İZMİR

Kaynak: İHA