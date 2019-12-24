Aliağa Gençlik Merkezinde yeni yıl kutlamaları başladı
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Aliağa Gençlik Merkezinde yeni yıl kutlamaları başladı

Hizmete açıldığı günden bugüne 7'den 77'ye tüm Aliağalıların buluşma adresi olan Aliağa Gençlik Merkezi, yeni yılı kültür, sanat ve sportif faaliyetlerle dolu etkinliklerle karşılıyor.

24.12.2019 16:30 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:35
Aliağa Gençlik Merkezinde yeni yıl kutlamaları başladı

Hizmete açıldığı günden bugüne 7'den 77'ye tüm Aliağalıların buluşma adresi olan Aliağa Gençlik Merkezi, yeni yılı kültür, sanat ve sportif faaliyetlerle dolu etkinliklerle karşılıyor.


Etkinliklerin birinci gününde Aliağa Gençlik Merkezinin fuaye alanında gerçekleştirilen etkinlikler vatandaşlardan ilgi gördü. Aliağa'da faaliyet gösteren derneklerin açtıkları sergilerle el emeği göz nuru eserler görücüye çıkarken aynı anda organize edilen sanatsal etkinlikler de beğeniyle izlendi. Şair, seslendirmen ve program sunucusu Yunus Yeşilöz'ün seslendirdiği şiirler izleyenlerden sık sık alkış alırken Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV) resim kursiyerlerinin şövalye üzerinde yaptığı resimler de etkinliklere renk kattı. Yeni yıl etkinliklerinin parçası olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirten ASEV Resim Kurs Eğitmeni Tolga Tunç, "Yeni binamızda yılbaşı etkinlikleri ilk defa yapılıyor. Kursumuza yeni katılan öğrencilerimizle birlikte etkinliklere katılım gösterdik. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız resim konusunda acemi olsalar da ileri de başarılı olacaklarına inanıyorum" dedi.


Aliağa Gençlik Merkezinde yeni yıl kutlama programı şu etkinliklerle devam edecek;


24 Salı


15.00 – 16.00 Okul Öncesi Masal Okuma Etkinliği


19.00 – 20.00 Gitar Solo Konser


20.00 – 21.00 Ney Dinletisi


25 Aralık Çarşamba


15.00 – 16.00 Okul Öncesi Masal Okuma Etkinliği


18.00 Satranç Turnuvası


19.00 – 21.00 Halk Müziği Konseri


26 Aralık Perşembe


15.00 – 16.00 Okul Öncesi Masal Okuma Etkinliği


19.00 – 20.00 Latin Dansları (Minikler, Yetişkinler)


20.00 – 21.00 Keman – Gitar Enstrümantal Müzik Dinletisi


27 Aralık Cuma


15.00 – 16.00 Okul Öncesi Masal Okuma Etkinliği


19.00 – 21.00 Karaoke Gecesi


28 Aralık Cumartesi


15.00 – 16.00 Okul Öncesi Masal Okuma Etkinliği


18.00 – 18.30 Piyano (Mini Konser)


19.00 – 21.00 Salonu Etkinlikleri (Bench Press Yarışması – Halat Çekme Yarışması – Plank Yarışması – Zumba) - İZMİR

Kaynak: İHA
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