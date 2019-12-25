Aliağa Gençlik Merkezinde eğlence devam ediyor
Haberler » Güncel » Aliağa Gençlik Merkezinde eğlence devam ediyor - Haber

Aliağa Gençlik Merkezinde eğlence devam ediyor

Aliağa Gençlik Merkezinde organize edilen yeni yıl kutlama etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor.

25.12.2019 15:37 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:42
Aliağa Gençlik Merkezinde eğlence devam ediyor

Gençlik Merkezinde organize edilen yeni yıl kutlama etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor.


Kültür, sanat ve spor kurslarına ev sahipliği yapan Aliağa Gençlik Merkezi, yeni yılı da kültür, sanat ve spor içerikli etkinliklerle karşılıyor. Her akşam düzenlenen etkinlikler katılımcılara eğlenceli saatler yaşatıyor.


Etkinliklerin ikinci gününde gerçekleştirilen gitar ve ney dinletisi katılımcılardan tam not aldı. Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV) Gitar Kurs Eğitmeni Talha Soysal ve öğrencilerinin gerçekleştirdiği mini konser müzikseverlerden sık sık alkış aldı. Gecenin sonunda sahne alan ASEV Ney Eğitmeni Ruhi Eker, dinletisiyle gönüllere hitap etti. Müzik dinletilerinin yanı sıra çocuklar da çizgi karakter animatörlerle eğlenerek bol bol fotoğraf çektirdi.


Aliağa Gençlik Merkezinde hafta sonuna kadar devam edecek olan etkinliklerin programı şöyle;


25 Çarşamba


15.00 - 16.00 Okul Öncesi Masal Okuma Etkinliği


18.00 Satranç Turnuvası


19.00 - 21.00 Halk Müziği Konseri


26 Aralık Perşembe


15.00 - 16.00 Okul Öncesi Masal Okuma Etkinliği


19.00 - 20.00 Latin Dansları (Minikler, Yetişkinler)


20.00 - 21.00 Keman - Gitar Enstrümantal Müzik Dinletisi


27 Aralık Cuma


15.00 - 16.00 Okul Öncesi Masal Okuma Etkinliği


19.00 - 21.00 Karaoke Gecesi


28 Aralık Cumartesi


15.00 - 16.00 Okul Öncesi Masal Okuma Etkinliği


18.00 - 18.30 Piyano (Mini Konser)


19.00 - 21.00 Salonu Etkinlikleri (Bench Press Yarışması - Halat Çekme Yarışması - Plank Yarışması - Zumba) - İZMİR

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler