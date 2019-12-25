Aliağa Gençlik Merkezinde eğlence devam ediyor

25.12.2019 15:37 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:42

Aliağa Gençlik Merkezinde organize edilen yeni yıl kutlama etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor.



Kültür, sanat ve spor kurslarına ev sahipliği yapan Aliağa Gençlik Merkezi, yeni yılı da kültür, sanat ve spor içerikli etkinliklerle karşılıyor. Her akşam düzenlenen etkinlikler katılımcılara eğlenceli saatler yaşatıyor.



Etkinliklerin ikinci gününde gerçekleştirilen gitar ve ney dinletisi katılımcılardan tam not aldı. Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV) Gitar Kurs Eğitmeni Talha Soysal ve öğrencilerinin gerçekleştirdiği mini konser müzikseverlerden sık sık alkış aldı. Gecenin sonunda sahne alan ASEV Ney Eğitmeni Ruhi Eker, dinletisiyle gönüllere hitap etti. Müzik dinletilerinin yanı sıra çocuklar da çizgi karakter animatörlerle eğlenerek bol bol fotoğraf çektirdi.



Aliağa Gençlik Merkezinde hafta sonuna kadar devam edecek olan etkinliklerin programı şöyle;



25 Aralık Çarşamba



15.00 - 16.00 Okul Öncesi Masal Okuma Etkinliği



18.00 Satranç Turnuvası



19.00 - 21.00 Halk Müziği Konseri



26 Aralık Perşembe



15.00 - 16.00 Okul Öncesi Masal Okuma Etkinliği



19.00 - 20.00 Latin Dansları (Minikler, Yetişkinler)



20.00 - 21.00 Keman - Gitar Enstrümantal Müzik Dinletisi



27 Aralık Cuma



15.00 - 16.00 Okul Öncesi Masal Okuma Etkinliği



19.00 - 21.00 Karaoke Gecesi



28 Aralık Cumartesi



15.00 - 16.00 Okul Öncesi Masal Okuma Etkinliği



18.00 - 18.30 Piyano (Mini Konser)



19.00 - 21.00 Spor Salonu Etkinlikleri (Bench Press Yarışması - Halat Çekme Yarışması - Plank Yarışması - Zumba) - İZMİR

Kaynak: İHA