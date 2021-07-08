Aliağa FK ve Kuşadasıspor finalde rakip
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Aliağa FK ve Kuşadasıspor finalde rakip

Aliağa FK ve Kuşadasıspor finalde rakip
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig'de koronavirüs pandemisi nedeniyle kısa periyotta oynanan 2020-2021 sezonunda Ege ekipleri Aliağa Futbol Kulübü ve Kuşadasıspor, 3'üncü Lig'e çıkacak takımın belirleneceği finalde rakip oldu.

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig'de koronavirüs pandemisi nedeniyle kısa periyotta oynanan 2020-2021 sezonunda Ege ekipleri Aliağa Futbol Kulübü ve Kuşadasıspor, 3'üncü Lig'e çıkacak takımın belirleneceği finalde rakip oldu. Grup maçları ve çeyrek finali geçen iki ekipten iddialı bir kadro kuran Aliağa FK, Manisa Mümin Özkasap Stadı'ndaki yarı finalde Ayvalıkgücü Belediyespor'u normal süresi ve uzatmaları golsüz sona eren mücadelede seri penaltılarla 3-1 yenerek eledi. Sarı-siyahlılarda Semih Baştan, Yusuf Kılıç ve Ersin Aslantoğ penaltıları gole çeviren isimler oldu. 

Kuşadasıspor da Çanakkale 18 Mart Stadı'ndaki yarı finalde Eskişehir ekibi Anadolu Üniversitesi Gençlikspor'u 1-0 yenerek adını finale yazdırdı. Yıllar sonra profesyonel lig kapısına dayanan, Aydın'da Nazilli Belediyespor'un ardından profesyonel ligde mücadele eden ikinci ekip olmak isteyen siyah-beyazlıların golünü penaltıdan Murat Aslan attı. Finalin sevincini yaşayan Aliağa FK ve Kuşadasıspor, 11 Temmuz Pazar günü Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirleyeceği tarafsız sahada karşılaşacak. Finalin galibi adını 3'üncü Lig'e yazdıracak.


Aliağa FK ve Kuşadasıspor finalde rakip
Aliağa FK ve Kuşadasıspor finalde rakip

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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