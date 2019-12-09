Aliağa FK seriye bağladı

09.12.2019 10:35 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:40

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 8. grup 12. hafta karşılaşmasında, sahasında Balıkesir temsilcisi Bigadiç Belediye Spor'u konuk eden Aliağaspor FK rakibini 1-0 yendi.



Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 8. grup 12. hafta karşılaşmasında Aliağa FK, Bigadiç Belediye Spor'u konuk etti. Petkim Stadında oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım, 1-0 kazandı. Üst üste üçüncü galibiyetini alan Aliağaspor FK, puanını 24'e yükselterek 3. sıradaki yerini korudu. Karşılaşmayı tribünden takip eden Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve Aliağaspor FK Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Önal da, taraftarların coşkusuna ortak oldu. - İZMİR

Kaynak: İHA