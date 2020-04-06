Aliağa esnafına 25 bin liralık kredi desteği Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Adal Altay, korona virüsü ile mücadele sürecinde Aliağa esnafına 36 ay vadeli 25 bin liraya kadar kredi desteğinde bulunduklarını söyledi.

Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Adal Altay, korona virüsü ile mücadele sürecinde Aliağa esnafına 36 ay vadeli 25 bin liraya kadar kredi desteğinde bulunduklarını söyledi.

Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Adal Altay, hiçbir evrak istemeden 25 bin liraya kadar 36 ay vadeli, üç ayda bir ödemeli kredi imkanı sağladıklarının altını çizdi. Altay, geçtiğimiz yıl yüzde 6'larda olan faiz oranlarını da yıllık yüzde 4,5'e kadar indirdiklerini ifade etti. Altay ayrıca, daha önce kredi kullanmış esnaf ve sanatkarların nisan, mayıs ve haziran anapara ile faiz ödemelerinin üç ay süreyle faizsiz olarak ötelendiğini belirtti.

Aliağa esnafına 2019 yılında 24 milyon liralık kredi kullandırdıklarını ve esnaf üzerinde yaklaşık 70 milyonluk kredinin bulunduğunu da sözlerine ekleyen Altay, "Oda olarak esnaflarımıza üst limit olan 200 bin liraya kadar ipotek şartıyla 5 yıl vadeli kredi imkanı sağlıyoruz. İçinden geçtiğimiz zor günlerde esnafımıza destek olabilmek adına 25 bin liraya kadar da hiçbir evraka gerek kalmadan kredi desteği sunuyoruz. Bu kredi yıllık yüzde 4,5 faiz oranı, 36 ay vade ve üç ayda bir şeklinde ödeniyor. Gecikme faizlerinde ise yüzde 20'lik bir uygulama gerçekleştiriliyor" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA