Aliağa esnafına 1 yılda 46 milyonluk kredi desteği
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Aliağa esnafına 1 yılda 46 milyonluk kredi desteği

17.12.2020 10:14 | Son Güncelleme: 17.12.2020 10:19
Aliağa esnafına 1 yılda 46 milyonluk kredi desteği

Aliağa esnafına 1 yılda 46 milyon 750 bin lira kredi kullandırdıklarını belirten Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Salih Yiğitalp, yeni yılda kredi desteğini 2 katına çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Aliağa esnafına 1 yılda 46 milyon 750 bin lira kredi kullandırdıklarını belirten Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Salih Yiğitalp, yeni yılda kredi desteğini 2 katına çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Aliağa esnafı üzerindeki toplam kredi miktarının 90 milyon lira olduğunun altını çizen Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Salih Yiğitalp, 2021 yılında kullandıracakları yeni krediler ile bu rakamın 180 milyon liraya ulaşabileceğini ifade etti. Ekonomiyi olumsuz etkileyen pandemi sürecinde Aliağa esnafına kredi desteğini sürdüreceklerini vurgulayan Yiğitalp, "Pandemi sürecinde, esnafımıza hiçbir evrak istemeden 25 bin liraya kadar 36 ay vadeli, 3 ayda bir ödemeli kredi imkanı sunduk. Geçtiğimiz yıl yüzde 6 seviyesinde olan faiz oranlarını da yıllık yüzde 4,5 aylık ise yüzde 0,38'e indirdik" dedi.

Aliağa esnafına üst limit olan 200 bin liraya kadar ipotek şartıyla 5 yıl vadeli kredi imkanı sağladıklarını da sözlerine ekleyen Yiğitalp, "Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi üzerinden kredi kullanmak isteyen esnafımızın 3 aylık faaliyetlerini doldurmuş olması gerekiyor. 20 bin liraya kadar 2 kefil çalışan veya esnaf, 20 bin lira üzeri talepler için ev veya dükkan tapusu gerekiyor. Ayrıca servis, minibüs ve taksi tipi plakalı araçlarda teminat olarak gösterilebiliyor. Gecikme faizlerinde ise yüzde 20'lik bir uygulama gerçekleştiriliyor" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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