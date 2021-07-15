Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinde seçim heyecanı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinde seçim heyecanı

Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinde seçim heyecanı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin yapılan genel kurulunda, mevcut başkan Salih Yiyitalp yeniden seçilerek güven tazeledi.

Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin yapılan genel kurulunda, mevcut başkan Salih Yiyitalp yeniden seçilerek güven tazeledi.

Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinde genel kurul heyecanı vardı. Enka Spor Salonunda yapılan genel kurula ilgi büyük oldu. Genel kurulda mevcut başkan Salih Yiyitalp ve Ragıp Türkmen başkanlık için yarıştı. 597 delegenin oy kullandığı seçimde 487 oy alan mevcut başkan Salih Yiyitalp, yeniden başkan seçildi. Ragıp Türkmen ise 110 oy aldı. Tekrar başkan seçildiği için mutlu olduğunu ifade eden Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Salih Yiyitalp, tüm üyelere teşekkür etti. Verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye gayret edeceğini kaydeden Başkan Yiyitalp, her zaman esnafa destek olmaya ve sorunlarının çözümü için uğraş vereceğini ifade etti. - İZMİR

Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinde seçim heyecanı
Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinde seçim heyecanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Mustafa Varank Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin İlyas Tetik Demet Akalın Sertab Erener İbrahim Tatlıses
Spor Balotelli Metin Oktay Alper Yılmaz Aykut Kocaman Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinde seçim heyecanı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 13:43:47. #1.16#

title