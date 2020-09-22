Aliağa, ekonomide Türkiye'nin lokomotifi haline geldi Küçük bir balıkçı kasabasıyken 21 Ocak 1982 tarihinde ilçe statüsüne kavuşan Aliağa, devlet destekli ve özel sektör tarafından yapılan dev sanayi yatırımlarıyla ekonomide Türkiye'nin lokomotifi haline geldi.

Aliağa'nın büyük ve hızlı dönüşümü ilçedeki demografik yapının da aynı hızda değişmesine neden oldu.

Gemisöküm, demir çelik, petro kimya, enerji, liman işletmeciliği, LNG gibi sektörlerin yoğunluk kazandığı ilçedeki kuruluşlar ekonomik büyüklüğü ile Türkiye'nin ilk 100 şirketi arasında yer alıyor. Tüpraş, Petkim, Türkiye'nin en modern altyapısına sahip ALOSBİ, LNG, LPG dolum tesisleri, ENKA, gübre fabrikaları ve 16 limana sahip Aliağa, Türkiye ekonomisine büyük değer katıyor.

EGE BÖLGESİ İHRACATININ YÜZDE 55'İ ALİAĞA'DAN

Ege Bölgesi'nin 26.5 milyar dolar olan toplam ihracatının yüzde 55'i, 16,9 milyar dolar olan Ege Bölgesi ithalatının ise yüzde 48,9'u Aliağa limanlarından gerçekleşiyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ege İhracatçılar Birlikleri'nden (EİB) elde edilen verilere göre 2018 yılında Aliağa limanlarından gerçekleşen ihracat 11 milyar 950 milyon dolar iken 2019 yılında yüzde 18 artış göstererek bu rakam 14 milyar 711 milyon dolara ulaştı.

ALİAĞA LİMANLARI ELLEÇLEMEDE REKOR KIRIYOR

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi tarafından açıklanan verilere göre Aliağa limanları elleçlemede rekor kırıyor. Açıklanan verilere göre Aliağa limanlarında 2019 Ağustos sonunda elleçlenen yük miktarı 61 milyon groston iken 2020 Ağustos sonunda ise bu miktar 67 milyon grostona yükseldi. Aliağa limanları yüzdelik artış olarak Türkiye'nin lideri konumuna ulaştı.

ALİAĞA NÜFUSU 5 YILDA 160 BİNE ULAŞACAK

Tüm bu özellikleri sayesinde devasa bir kent haline gelen Aliağa'nın nüfusu da TÜİK 2019 verilerine göre 100 bine ulaştı. Hızlı sanayileşme ile Türkiye'nin farklı illerinden göç alan Aliağa'nın gündüz nüfusu ise iki katına çıkarak 200 bine ulaşıyor. Aliağa bu sayede İzmir'in metropol dışında en çok günübirlik misafir ağırlayan ilçe konumunda bulunuyor.

TÜRKİYE MOZAİĞİ ALİAĞA

Sürekli göç alan Aliağa'da, bugün Türkiye'nin faklı bölgelerinden binlerce vatandaş ikamet ediyor. Sanayileşmenin ve ekonomik büyümenin devam etmesinin beklendiği Aliağa'da gece nüfusunun 2025 yılına kadar 160 bine kadar ulaşması bekleniyor. Nüfus özellikleri bakımından Türkiye mozaiği örneği sergileyen Aliağa'nın 2019 TÜİK verilerine göre demografik yapısı ise şöyle oluştu.

Kaynak: Bültenler