Aliağa dört mevsim çiçek açıyor

Aliağa Belediyesi, peyzaj çalışmalarıyla kentin çehresini güzelleştirmeye ve renklendirmeye devam ediyor.

Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, cadde, sokak, kavşak, park ve refüjlere diktikleri rengarenk çiçeklerle kente dört mevsim baharı yaşatıyor. Özellikle kadın istihdamıyla güçlendirilmiş Park ve Bahçeler Müdürlüğü, son iki aylık dönem içinde yaklaşık 750 bin adet yer örtücü bitki ile 150 bin adet mevsimlik çiçek dikimi yaparak kış aylarında da mevcut olan estetik görüntüyü tazeledi.

Tüm çalışmalarda her zaman sürdürülebilirliği esas aldıklarını belirten Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Peyzaj Mimarı Tuğçe Sarıcaoğlu Tutan, "Kentimizin görsel zenginliğini arttırmak en çok önem verdiğimiz konular arasında yer alıyor. Bu bağlamda mevsimlik çiçek dikimlerine değer veriyoruz. Sezondan bugüne çok kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen yaklaşık 750 bin adet yer örtücü bitki ile 150 bin adet mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştirdik. 50 bin adet çalı grubumuzu ve bin 500 adet ağacı da toprakla buluşturduk" dedi.

Kaynak: Bültenler