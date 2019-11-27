Aliağa'daki yatırım planları TBMM bütçe görüşmelerinde konuşuldu

27.11.2019 16:42 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:47

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) MYK Üyesi ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunun 2020 yılı bütçe görüşmelerinde bir konuşma yaparak, İzmir ve Aliağa'nın sorunlarını dile getirdi, çözüm önerilerinde bulundu.



Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesi komisyon görüşmeleri esnasında söz alan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) MYK Üyesi ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, İzmir'in kültür mirasıyla, doğal güzellikleriyle her yıl milyonlarca misafiri ağırlayan kültür ve turizm cenneti bir kent olduğunu söyledi.



Tarihi ören yerleriyle turizm alanında atılım yapmayı bekleyen Dikili, Bergama, Aliağa, Foça, Menemen, Çiğli, Karaburun Çeşme, Urla, Seferihisar, Menderes ve Selçuk gibi birçok ilçenin olduğundan bahseden Osmanağaoğlu, özellikle Aliağa'nın, hem sanayinin hem de turizmin birbirine paralel şekilde gelişebileceğini göstermesi açısından rol model pozisyonunda olduğunu ifade etti. Osmanağaoğlu, "Aliağa örneğini İzmir'imizin geneline uygulanabilecek bir 'sanayi ve turizm stratejisi' olması açısından önemli görüyorum" dedi.



Aliağa'ya fen lisesi



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Plan ve Bütçe Komisyonunun görüşmelerinde de söz alan Osmanağaoğlu, ilçede Aliağa Bilim ve Sanat Merkezi binası olarak tahsis edilen binanın tespit edilen zaruri ihtiyaçlarının karşılanması için tahmini 267 bin Türk Lirası gibi bir bütçeye ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Osmanağaoğlu ayrıca, Aliağa'da yapılması planlanan fen lisesinin yer tahsisi için gerekli yazışmaların yapıldığını, sürecin hızlandırılması hususunda da Milli Eğitim Bakanlığının tam destek vereceğine inandığını söyledi.



Başkan Acar'ın da gündemindeydi



Aliağa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösterecek bir meslek lisesine de ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Osmanağaoğlu, "Meslek lisesi Aliağa'ya yatırım yapan yatırımcılarımızın beklentileri arasında yer almaktadır. Bu beklentinin yerine getirilebilmesi için sadece gereken kredinin sağlanması gerekmektedir. Bu konuda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğini yanımızda hissetmek istiyoruz" dedi.



Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da, uzun süredir Osmanağaoğlu'nun TBMM'de gündeme getirdiği konuları yakın takip ediyordu. - İZMİR

Kaynak: İHA