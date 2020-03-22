Aliağa'daki tüm mahalleler dezenfekte ediliyor
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Mustafa Kemal Atatürk, Aliağa Belediyesi, İstiklal Caddesi, Güncel

Aliağa'daki tüm mahalleler dezenfekte ediliyor

Aliağa Belediyesi bünyesindeki hijyen ekipleri cadde, sokak ve mahallelerde yaptığı dezenfekte çalışmalarıyla virüse karşı önlemlerini genişletiyor.

22.03.2020 13:35 | Son Güncelleme: 22.03.2020 13:35
Aliağa'daki tüm mahalleler dezenfekte ediliyor

Aliağa Belediyesi bünyesindeki hijyen ekipleri cadde, sokak ve mahallelerde yaptığı dezenfekte çalışmalarıyla virüse karşı önlemlerini genişletiyor.

İnsan sağlığını önemli ölçüde tehdit eden korona virüs (Covid-19) salgınına karşı yürüttüğü mücadeleyi kentin dört bir yanında aralıksız sürdüren Aliağa Belediyesi, virüse karşı tedbir almaya devam ediyor. Daha önce Siteler, Atatürk, Kurtuluş, Kazım Dirik ve Yalı Mahallelerindeki tüm sokaklar ile İstiklal Caddesi'ni dezenfektanlı suyla yıkayan ekipler, Kültür Mahallesindeki çalışmalarını da tamamladı. Hijyen ekipleri, hazırladığı çalışma programı ile her gün iki mahalleyi dezenfekte ederek çalışmalarını sürdürecek.

Tüm apartmanlar hijyen çalışmalarına dahil ediliyor

Ayrıca, vatandaşlarının sağlığını öncelik olarak gören Aliağa Belediyesi, aldığı tedbirler kapsamında merkez ve çevre mahallelerinde bulunan tüm apartmanların dezenfektan işlemlerine de pazartesi sabahı ivedi şekilde başlayacak. - İZMİR

Kaynak: İHA

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