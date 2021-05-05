Aliağa'daki pazar yerleri 8-15 Mayıs'ta açık olacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aliağa'daki pazar yerleri 8-15 Mayıs'ta açık olacak

Aliağa'daki pazar yerleri 8-15 Mayıs'ta açık olacak
Bültenler - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı "Pazar Yerleri" konulu genelgesi gereği 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günlerinde Pazar yerleri açık olacak.

Genelge kapsamında Atatürk Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'nde hizmet veren Aliağa Cumartesi Pazarı, Yeni Mahalle Kapalı Pazarı, Helvacı Kapalı Pazarı ile Yeni Şakran Pazarı 8 Mayıs ve 15 Mayıs Cumartesi günü hizmet verecek. 10.00-17.00 saatlerinde açık olacak Pazar yerlerinde sadece yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapılacak.

Pazar yerlerinde oluşabilecek yoğunluğu önlemek ve kontrollü giriş çıkış için Aliağa Belediyesi Zabıta Ekipleri görev başında olacak. Pazar yerlerindeki yoğunluk azaltılana kadar yeni müşteri girişine geçici olarak izin verilmeyecek. Tezgahlar arasında en az 3 metre olacak şekilde mesafe bırakılacak. Zabıta Ekipleri tarafından maske ve mesafe konusunda sık sık denetimler gerçekleştirilecek.

Kaynak: Bültenler

Düşen terliklerini almak için girdiği denizden cansız bedeni çıktı
Düşen terliklerini almak için girdiği denizden cansız bedeni çıktı
Yenişehir Havaalanı'nda 8 Mayıs'ta başlayacak seferler 23 Mayıs'a ertelendi
Yenişehir Havaalanı'nda 8 Mayıs'ta başlayacak seferler 23 Mayıs'a ertelendi
İlçe bu haberle kaynıyor! Belediye başkanını CİMER'e şikayet eden başkan yardımcısı görevden alındı
İlçe bu haberle kaynıyor! Belediye başkanını CİMER'e şikayet eden başkan yardımcısı görevden alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Murat Kurum Ruhsar Pekcan Antonio Guterres
Magazin Esra Erol Özcan Deniz Aleyna Tilki Burak Sergen
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Fırat Aydınus Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Aliağa'daki pazar yerleri 8-15 Mayıs'ta açık olacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 16:53:31. #1.16#

title