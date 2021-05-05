Aliağa'daki pazar yerleri 8-15 Mayıs'ta açık olacak

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı "Pazar Yerleri" konulu genelgesi gereği 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günlerinde Pazar yerleri açık olacak.

Genelge kapsamında Atatürk Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'nde hizmet veren Aliağa Cumartesi Pazarı, Yeni Mahalle Kapalı Pazarı, Helvacı Kapalı Pazarı ile Yeni Şakran Pazarı 8 Mayıs ve 15 Mayıs Cumartesi günü hizmet verecek. 10.00-17.00 saatlerinde açık olacak Pazar yerlerinde sadece yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapılacak.

Pazar yerlerinde oluşabilecek yoğunluğu önlemek ve kontrollü giriş çıkış için Aliağa Belediyesi Zabıta Ekipleri görev başında olacak. Pazar yerlerindeki yoğunluk azaltılana kadar yeni müşteri girişine geçici olarak izin verilmeyecek. Tezgahlar arasında en az 3 metre olacak şekilde mesafe bırakılacak. Zabıta Ekipleri tarafından maske ve mesafe konusunda sık sık denetimler gerçekleştirilecek.

Kaynak: Bültenler