Aliağa'daki okullar dezenfekte ediliyor

Aliağa Belediyesi, yüz yüze eğitimin kontrollü olarak başlamasıyla birlikte öğrencilerin daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda eğitim alabilmeleri için okullarda dezenfekte çalışmalarına başladı.

Aliağa Belediyesi, yüz yüze eğitimin kontrollü olarak başlamasıyla birlikte öğrencilerin daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda eğitim alabilmeleri için okullarda dezenfekte çalışmalarına başladı.

Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde bulunan Hijyen Ekibi, çalışmalarına okul giriş kapısı ve bahçeden başlayarak koridorları, sınıfları, kapıları, kapı kollarını, merdivenleri, pencereleri, sıraları, lavaboları ve oyun alanlarını dezenfekte ediyor. Öğrencilerin ve öğretmenlerin elle temas edebilecekleri tüm noktalar insan sağlığına zarar vermeyen Sağlık Bakanlığı onaylı solüsyon ile hijyenik hale getiriliyor.

Öğrencilerin daha sağlıklı ve güvenilir bir ortamda eğitim almalarını sağlamak için okullarda dezenfekte çalışması başlattıklarını belirten Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Adil Çağlar, "Geçtiğimiz yıl ülkemizde ilk korona virüs vakası görülmeden önce 9 Mart tarihinde Aliağa genelinde dezenfekte çalışmalarımıza başladık. Geçen yıl ilçe genelinde vatandaşlarımızın ortak kullanım alanları olan kamu kurum ve kuruluşlarını, sağlık kurumlarını, eczaneleri, toplu ulaşım araçlarını, dolmuş duraklarını ve apartmanların ortak kullanım alanlarını periyodik olarak dezenfekte ettik. Bu süre zarfında 18 bin litre dezenfektan kullandık. Okullarımızda eğitim ve öğretimin başlamasıyla birlikte okul dezenfekte çalışmalarına ağırlık veriyoruz. Dezenfekte çalışmalarımızı tüm okullarımızda sürdüreceğiz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı