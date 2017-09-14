Aliağa'daki Hacizli Gemi Sorunu

Aliağa Liman Başkanı Levent Köleteli, bölgeki hacizli gemilerin deniz trafiği açısında tehlike arz ettiğini belirterek, bu gemilerin icra yoluyla satılmasına öncelik vereceklerini söyledi.



Bir süre önce görevine atanan Köleteli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce 5 yıl Aliağa'da çalışmanın, sektörü ve sektörün paydaşlarını tanıyor olmanın kendisi için büyük bir avantaj olduğunu ifade etti.



Aliağa'da ticaretin yoğun olduğuna dikkati çeken Köleteli, şunları kaydetti:



"Aliağa'da 15'e yakın liman tesisi var. Türkiye'nin tek söküm bölgesi burada faaliyette bulunuyor. Amatör balıkçılarımız, özel teknelerimiz, gemilere hizmet veren acentelerimiz var. Ülkemiz açısından çok stratejik yatırımların devam ettiği bir bölgedeyiz. Bu bölge önümüzdeki dönemde çok daha ileri noktalara gidecek, gemi trafiği açısından da bu trafiği arttırarak devam ettirecek bir yapıya sahip."



Köleteli, ilçede mahkeme kararıyla hacizlenmiş çok sayıda geminin denizde bekletildiğini anımsatarak, şöyle konuştu:



"Sahipsiz kalan gemiler zamanla demirli bulunduğu alanlardan hava şartları nedeniyle sürüklenebiliyor. Bu da ciddi tehlikeler oluşturabiliyor. Böyle durumlarda gemiye müdahale edip kontrollü bir şekilde, aynı Karadut mevkisindeki hacizli gemilerde olduğu gibi karaya oturtuyoruz. Açıkçası öncelikli gündemimiz hacizli gemilerin acil olarak icra mahkemeleri vasıtasıyla ihaleye çıkıp satışını sağlamak."



Bu noktada hacizli gemilerin satışıyla ilgili hukuki süreci başlattıklarını aktaran Köleteli, yapılan başvurular üzerine mahkemenin 4 geminin satışına yönelik süreci başlattığını, satışların gerçekleşmesinin ardında gemilerin söküme gideceğini sözlerine ekledi.