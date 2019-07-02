Aliağa'daki gemi yangını (3)

İzmir'in Aliağa ilçesinde SOCAR'a ait, Petkim Limanı'nda demirli gemide, patlamanın ardından yangın çıktı, 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, iskelede bulunan bir gemide henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından gemide yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, AA muhabirine "SOCAR'a ait, Petkim Limanı'nda demirli gemide patlama nedeniyle yangın meydana geldi. Yaralanan 15 İtalyan ve 1 Romanya vatandaşı hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 16 yaralıdan biri hayatını kaybetti. Karadan ve denizden müdahale edilen yangın kontrol altına alındı." açıklamasında bulundu.

PETKİM'den yapılan yazılı açıklamada ise "Petkim İskele 5'te 23.20 civarında İtalya bandıralı, Synzania adlı gemiye sıvı hidrokarbon dolumu için yapılan bağlantı sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana gelmiştir. Ekiplerimizin anında müdahalesi sonucu yangın söndürülmüş olup gemideki soğutma çalışmaları devam etmektedir." denildi.

Açıklamada, yangınla ilgili araştırmaların devam ettiği kaydedildi.

Öte yandan, olaya ilişkin Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA