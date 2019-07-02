Aliağa'daki gemi yangını

İzmir'in Aliağa ilçesinde Petkim Limanı'nda patlamanın ardından yangın çıkan İtalyan bandıralı gemideki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Dün gece saatlerinde iskelede demirli bulunan İtalyan bandıralı "Syn Zania" isimli gemide çıkan yangın söndürüldü.

Daha sonra römorkörlerle açığa alınan gemide soğutma çalışmaları sürüyor.

Denizden suyla soğutulan geminin soğutma çalışmalarının ardından hasar tespitinin ve detaylı incelemenin yapılacağı öğrenildi.

Öte yandan Petkim yetkilileri, dün gece meydana gelen olayda ilk belirlemelere göre denizde herhangi bir kirliliğin meydana gelmediğini bildirdi.

Olay

Dün gece saatlerinde "Syn Zania" adlı İtalyan bandıralı gemide sıvı hidrokarbon dolumu için yapılan bağlantı sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamanın ardından yangın çıkmış, yangında yaralanan 15 İtalyan, 1 Romanya vatandaşı ve bir Petkim çalışanı hastaneye kaldırılmış, yaralılardan İtalyan vatandaşı Roberto Montegurdia hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA