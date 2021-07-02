Aliağa'da yüzme kursları için kayıtlar başlıyor
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Aliağa'da yüzme kursları için kayıtlar başlıyor

Aliağa'da yüzme kursları için kayıtlar başlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aliağa Gençlik Merkezinde, çocuklara yönelik yüzme kursu kayıtlarının 5 Temmuz 2021 Pazartesi günü başlayacağı ifade edildi.

Aliağa Gençlik Merkezinde, çocuklara yönelik yüzme kursu kayıtlarının 5 Temmuz 2021 Pazartesi günü başlayacağı ifade edildi.

Aliağa Belediyesi tarafından projelendirilerek vatandaşın hizmetine sunulan Aliağa Gençlik Merkezi, pandemi sonrası gençleri ve çocukları buluşturmak için kapılarını yüzme kurslarıyla açıyor. Yarı olimpik yüzme havuzunda yaz kurslarına katılmak isteyen 5-15 yaş arasındaki çocuklar, 5-6-7-8 ve 9 Temmuz tarihlerinde 10: 00–17: 00 saatleri arasında Aliağa Gençlik Merkezine başvurabilecek. Başvurular 360 kişilik kontenjanla sınırlı tutulacak.

Kursların ilk aşamasında çocuklara; suyun üzerinde kalma, suda nefes alma, ayak vuruşu gibi yüzmenin temel eğitimleri aktarıldıktan sonra yüzmenin farklı teknikleri öğretilecek. Profesyonel eğitmenler tarafından verilecek kurslarda çocuklar, hem yüzme öğrenecek hem de tatillerini spor yaparak değerlendirecek. Yaz ayı yüzme kursları eylül ayında son bulacak. Vatandaşların, detaylı bilgi için Aliağa Gençlik Merkezinin 0232 616 7071 numaralı hattını arayabileceği ifade edildi. - İZMİR

Aliağa'da yüzme kursları için kayıtlar başlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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