Aliağa'da yüzde 50 kapasiteyle ücretsiz yaz kursları

Aliağa Belediyesi çocukların fiziksel, bilişsel, duygusal gelişimlerine katkı sunmak ve keyifli bir tatil geçirmelerini sağlamak amacıyla yaz spor okullarını açıyor.

Aliağa Belediyesi çocukların fiziksel, bilişsel, duygusal gelişimlerine katkı sunmak ve keyifli bir tatil geçirmelerini sağlamak amacıyla yaz spor okullarını açıyor. Pandemi nedeniyle yüzde 50 kapasiteyle hizmet verecek spor kurslarından bu yıl ücret alınmayacak.

Farklı branşlarda verdiği kurslarla binlerce Aliağalı çocuğa kapılarını açan Aliağa Belediyesi Yaz Spor Okulları, yaz döneminde çocuklara sporla iç içe bir tatil yaşatacak. Basketbol, futbol, voleybol, karate, güreş ve satranç kursları ile çocukların hem eğlenmeleri hem de spor yaparak bedensel ve zihinsel gelişimlerine destek sağlanması hedefleniyor. Ayrıca yaz spor okulları kapsamında bayanlara özel Aliağa, Helvacı ve Yeni Şakran'da pilates kursu da açılacak.

Basketbol kurslarına 2009-2013; futbol kurslarına 2009-2014; voleybol kurslarına 2010-2013; karate kurslarına 2011-2014; güreş kurslarına 2008-2012 doğumlular; satranç kurslarına ise 6 yaş (2015 doğumlu) ve üzerindekiler başvuru yapabilecek.

Futbol, karate ve güreş için başvurular 14-15 Haziran 2021 tarihlerinde; basketbol, voleybol ve pilates için başvurular 16-17 Haziran tarihlerinde 10.00-16.00 saatleri arasında Aliağa Belediyesi Spor Salonuna yapılacak. Satranç kursu için başvurular 14-18 Haziran 2021 tarihleri arasında 10.00-16.00 saatlerinde TOKİ konutları Aliağa Belediyesi Ek Hizmet Binasındaki Satranç Kulübüne yapılacak.

Aliağa Belediyesi Yaz Spor Okulları, kayıt işlemlerinin ardından 21 Haziran 2021 tarihinde hizmet vermeye başlayacak. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı