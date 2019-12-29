Aliağa'da yeni yıl etkinlikleri final yaptı

29.12.2019 10:04 | Son Güncelleme: 29.12.2019 10:10

Aliağa Gençlik Merkezinde bir hafta süren yeni yıl kutlama etkinlikleri kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle final yaptı.



Aliağa Gençlik Merkezinde yeni yıla özel olarak organize edilen etkinlikler kapsamında sahne alan Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV) Latin Dansları Topluluğu izleyenleri kendilerine hayran bıraktı. Miniklerin ve gençlerin hünerlerini sergilediği geceye dans severler de yoğun ilgi gösterdi. Aliağa Gençlik Merkezinde Latin rüzgarı estiren geleceğin dansçıları sık sık alkış aldı.



Dans gösterileri ile de sınırlı kalmadı



Aliağa Gençlik Merkezindeki etkinlikler dans gösterileri ile de sınırlı kalmadı. ASEV gitar ve keman eğitmenlerinin gerçekleştirdiği müzik dinletisi izleyenlerden tam not aldı. Karaoke gecesinde sahne alan büyük ve küçük müzikseverler de etkinliklere ayrı bir renk kattı. Etkinliklerin final gününde düzenlenen; masal okuma etkinliği, piyano müzik dinletisi, bench press, halat çekme ve plank yarışması katılımcılara keyifli saatler yaşattı. - İZMİR

Kaynak: İHA