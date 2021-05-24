Aliağa'da yaya geçidi çizgileri yenileniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aliağa'da yaya geçidi çizgileri yenileniyor

Aliağa'da yaya geçidi çizgileri yenileniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'de Aliağa Belediyesi, kent merkezinde araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda yaya geçidi çizgilerini yeniliyor.

İzmir'de Aliağa Belediyesi, kent merkezinde araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda yaya geçidi çizgilerini yeniliyor.

Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, tüm cadde ve sokaklarda, başta vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgeler olmak üzere yaya geçitlerinin çizgilerini yenilemeye başladı. Silinmiş ve görünürlüğünü kaybetmiş mevcut çizgiler yeniden çizilirken, yaya geçidi çizgisi olmayan önemli noktalara da yeni çizgiler çiziliyor.

Bu kapsamda, trafikte yaya ve sürücüler açısından büyük önem taşıyan yaya geçitlerinin daha görünür hale getirilerek, araç ve yaya trafiğinin daha sağlıklı işlemesi, oluşabilecek kazaların da önüne geçilmesi amaçlanıyor. - İZMİR

Aliağa'da yaya geçidi çizgileri yenileniyor
Aliağa'da yaya geçidi çizgileri yenileniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Muharrem İnce Mustafa Şentop Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Demet Akalın Necati Şaşmaz Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Adem Büyük Ersun Yanal Fatih Terim Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aliağa'da yaya geçidi çizgileri yenileniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.05.2021 10:56:05. #1.11#

title