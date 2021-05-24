Aliağa'da yaya geçidi çizgileri yenileniyor

İzmir'de Aliağa Belediyesi, kent merkezinde araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda yaya geçidi çizgilerini yeniliyor.

İzmir'de Aliağa Belediyesi, kent merkezinde araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda yaya geçidi çizgilerini yeniliyor.

Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, tüm cadde ve sokaklarda, başta vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgeler olmak üzere yaya geçitlerinin çizgilerini yenilemeye başladı. Silinmiş ve görünürlüğünü kaybetmiş mevcut çizgiler yeniden çizilirken, yaya geçidi çizgisi olmayan önemli noktalara da yeni çizgiler çiziliyor.

Bu kapsamda, trafikte yaya ve sürücüler açısından büyük önem taşıyan yaya geçitlerinin daha görünür hale getirilerek, araç ve yaya trafiğinin daha sağlıklı işlemesi, oluşabilecek kazaların da önüne geçilmesi amaçlanıyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı