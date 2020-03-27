Aliağa'da virüse karşı marketlerin denetimi sıklaştı
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Aliağa Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Güncel

Aliağa'da virüse karşı marketlerin denetimi sıklaştı

Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, marketlere müşteri sınırlaması getiren genelge uyarınca denetimlerini sıklaştırdı.

27.03.2020 13:00 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:00
Aliağa'da virüse karşı marketlerin denetimi sıklaştı

Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, marketlere müşteri sınırlaması getiren genelge uyarınca denetimlerini sıklaştırdı.

İçişleri Bakanlığının valiliklere korona virüsü tedbirleri kapsamında gönderdiği ek genelge sonrasında Aliağa Belediyesi ekipleri, marketlerde denetim yaptı. Genelge, marketlerde müşterilere sunulan hizmet alanının 100 metrekare ise içeride aynı anda en fazla 10 kişinin bulunabileceğini aktarırken, belediye ekipleri yaptığı denetimde genelgeye uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Market yöneticilerine bilgilendirmelerde bulunan zabıtalar, fiyat etiketlerinde de kontrol yaparak, meyve ve sebzelerin elle seçilmemesi için uyardı.

Ekipler denetimlerde ayrıca, marketlerde hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını, ekmeklerin poşet içerisinde satılıp satılmadığını da kontrol etti. - İZMİR

Kaynak: İHA

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